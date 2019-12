Cogne, cerca di evitare i carabinieri nascondendosi tra la neve. Arrestato Pubblicato: Giovedì, 19 Dicembre 2019 11:28

COGNE. Tenta di sfuggire ad un posto di controllo dei Carabinieri nascondendosi con l'auto tra i cumuli di neve ammassati in un parcheggio, poi si allontana sfrecciando nel centro di Cogne e scappando lungo la strada regionale in direzione Aosta.

L'automobilista, un uomo di 45 anni, è stato acciuffato lo stesso dai militari con la collaborazione di una Volante della Questura all'altezza di Aymavilles.

L'uomo, Gianluca Paba, aveva con sé un coltello ed è stato arrestato per il porto dell'arma oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, per essere scappato "a grande velocità" con l'automobile alla vista della pattuglia. Oggi per lui sarà celebrato il processo per direttissima.

M.C.