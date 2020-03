Coronavirus, il bollettino delle 13: in Valle d'Aosta 258 positivi e 7 deceduti



Undici contagiati in Rianimazione. Ci sono anche 274 casi sospetti AOSTA. Alle ore 13 la Regione ha diffuso l'ultimo bollettino in ordine cronologico che riepiloga la situazione Coronavirus in Valle d'Aosta. I casi positivi attuali salgono a 258 (ieri sera erano 232) e il numero di deceduti aumenta a sette. Le persone gravi sono 11, altre 53 sono ricoverate nel reparto dedicato al Covid-19 dell'ospedale Parini di Aosta. I casi sospetti (cioè i tamponi in attesa di risultato) sono 274. Le persone in isolamento sono 2.156. redazione