Alpinista veneta soccorsa sul Cervino

La donna è caduta per una ventina di metri poco sotto la Capanna Carrel

AOSTA. Il Soccorso alpino valdostano ha effettuato nel primo pomeriggio di oggi una missione di recupero di una alpinista ferita sul Cervino.

La donna - una trentaseienne residente in Veneto secondo quanto riferito dalla Centrale Unica del Soccorso - è caduta per una ventina di metri ed è stata recuperata e portata a valle per il successivo trasferimento al pronto soccorso di Aosta, dove i medici la stanno visitando.

L'incidente si è verificato a quota 3.700 metri, poco sotto la Capanna Carrel.

M.C.