Anziana scomparsa a Saint-Vincent, continuano le ricerche

La novantanne è scomparsa dopo essere uscita da casa per una passeggiata

AOSTA. Continuano a Saint-Vincent le ricerche di un'anziana donna che risulta scomparsa da alcuni giorni. La novantenne è stata vista l'ultima volta sabato scorso.

Era uscita dalla sua abitazione di frazione Romillod per fare una passeggiata e da allora di lei non si hanno più notizie.

Da domenica la macchina delle ricerche si è messa in moto. Vigili del fuoco, corpo forestale, soccorso alpino valdostano, carabinieri e guardia di finanza stanno cercando di ritrovarla perlustrando la zona e la collina di Saint-Vincent.

Le operazioni si stanno svolgendo nella zona dei sentieri in frazione Moron. Per ora di lei non ci sono tracce.

