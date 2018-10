Brissogne, 650mila euro per rendere più sicuro il territorio

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Il contributo per i danni del maltempo 2017 saranno usati per interventi di messa in sicurezza

BRISSOGNE. Grazie ai finanziamenti ottenuti dalla Regione per i danni causati dal maltempo nell'agosto dello scorso anno, l'Amministrazione di Brissogne ha programmato una serie di interventi per rendere il territorio più sicuro. Il sindaco, Bruno Menabreaz, ne ha parlato durante l'ultima seduta del consiglio comunale.

L'importo a disposizione di 650.000 euro sarà utilizzato in parte per costruire un muro di deviazione della valanga di Val Moudzou, lungo la strada di Ayettes-Cheney, e in parte per interventi sul torrente Les Laures (consolidamento delle sponde e rifacimento dei salti di fondo situati nella parte terminale del corso d'acqua).

Infine il finanziamento consentirà di ricostruire il ponte a monte della briglia di Vaud (foto in alto).

redazione