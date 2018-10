La Valle d'Aosta presente all'Assemblea nazionale Anci

Valutazione attuale: 0 / 5

A Rimini si parlerà di "Sindaci fuori dal luogo Comune"

AOSTA. Una delegazione degli amministratori comunali della Valle d'Aosta è presente da oggi a Rimini per la XXXV Assemblea nazionale dell'Anci. Insieme al sindaco di Challand-Saint-Anselme, Michel Savin, sindaco di Challand-Saint-Anselme, c'è il collega di Verrès Alessandro Giovenzi, che spiega: «A Rimini si svolge l'evento politico-associativo più importante per i Comuni italiani, nonché uno dei principali momenti politici e istituzionali del Paese».

Per Giovenzi, che è anche coordinatore regionale Anci Giovani Amministratori, «È importante partecipare a questo momento di confronto tra sindaci, in campo con responsabilità e prospettiva, ma soprattutto per dare l'esempio e batterci per il raggiungimento degli obiettivi per le nostre comunità».

Il tema dell'Assemblea nazionale di quest'anno è "Prima cittadini. Sindaci fuori dal luogo Comune". Dopo l'inaugurazione alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le sessioni di confronto tra sindaci, amministratori, parti sociali, mondo politico e imprenditoriale ruoteranno intorno ad alcune parole chiave della Costituzione, quali lavoro, uguaglianza, identità, autonomia, dignità, salute e cultura.

Clara Rossi