Maltempo, il sindaco di Courmayeur chiude la strada della Val Ferret

Stop a pedoni e veicoli da località Lavachey





COURMAYEUR. Il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha firmato un'ordinanza per la chiusura in via precauzionale della strada comunale della Val Ferret. Il provvedimento è entrato in vigore questa mattina e riguarda il tratto tra la località Lavachey fino al fondo valle (Arpnouva).

La chiusura al traffico pedonale e veicolare è dovuta alle previsioni meteo dei prossimi giorni ed alle intense precipitazioni attese in particolar modo nelle vallate laterali.

