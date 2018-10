Convocato il 6 novembre il Consiglio comunale di Cogne

0 0 0 s2smodern

In discussione anche l'adesione a "Le Alpi del Fai" e una variazione di bilancio

COGNE. L'adesione al progetto "Le Alpi del FAI" per la valorizzazione dell'alpeggio di Sylvenoire è uno degli argomenti che il consiglio comunale di Cogne discuterà il prossimo 6 novembre, dalle ore 21.

All'ordine del giorno, che conta in tutto undici punti, ci sono inoltre una variazione al bilancio di previsione 2018/2020, una variante non sostanziale al Piano regolatore generale ed il progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori stradali.

Saranno infine discusse due interpellanze presentata della minoranza sulla situazione del ponte di Cretaz e sull'utilizzo degli incassi dei parcometri e delle multe per il mancato pagamento della sosta.

redazione