Pontey, ultimi giorni per richiedere le "misure anti crisi"

Diciassette le famiglie che ne hanno beneficiato nel 2017

PONTEY. Ultimi giorni di tempo a disposizione dei residenti di Pontey per depositare le domande relative alle "misure anti crisi" proposte dall'Amministrazione comunale.

Si tratta di «aiuti economici per le spese per la prima infanzia sostenute dalle famiglie con bambini piccoli e per gli anziani e disabili relativamente alle spese di riscaldamento», ricorda il sindaco Rudy Tillier. «L'anno scorso ne hanno beneficiato 17 famiglie, per una spesa complessiva di euro 5.500», aggiunge il primo cittadino.

Le istanze vanno presentate entro le ore 12.30 di lunedì prossimo, 12 novembre. I moduli possono essere scaricati dal sito web del Comune oppure ritirati all'Ufficio Anagrafe.

redazione