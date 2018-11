Iscrizioni aperte per la gita all'Artigiano in Fiera

0 0 0 s2smodern

L'iniziativa è della biblioteca di Gressan

GRESSAN. La biblioteca di Gressan organizza una visita ad Artigiano in Fiera, il prossimo 2 dicembre a Fiera Milano. La manifestazione «è l'occasione imperdibile di acquistare, vedere e toccare prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, unici, originali e di primissima qualità, introvabili altrove», sottolinea la biblioteca.

Le iscrizioni sono possibili fino al 27 novembre. La quota di partecipazione (17 euro per i residenti a Gressan e 20 euro per i non residenti) comprende il viaggio in bus e l'ingresso ma non i pasti.

redazione