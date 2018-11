Elezioni a Gaby, affluenza (in calo) sfiora il 70%

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Ai seggi 282 elettori per l'unica lista in corsa

GABY. Si sono svolte ieri, domenica, le elezioni comunali di Gaby. I seggi aperti fino alle ore 23 hanno registrato 282 votanti su 403 elettori aventi diritto. L'affluenza è stata quindi del 69,98 per cento, in calo rispetto a cinque anni fa di 6,5 punti percentuali (ed in lieve aumento rispetto alle elezioni regionali 2018).

Hanno votato in particolare il 72,16 per cento delle elettrici ed il 67,94 per cento degli elettori.

Una sola lista si presentata per il voto, la lista "Pour le Pays", con undici candidati per altrettanti posti da consigliere.

Questa mattina si svolgeranno le operazioni di scrutinio.

redazione