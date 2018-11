Una panchina rossa a Courmayeur per la Giornata contro la violenza sulle donne

0 0 0 s2smodern

Il Comune ha aderito all'iniziativa del 25 novembre

COURMAYEUR. Il Comune di Courmayeur aderisce alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e per l'occasione il 25 novembre, in piazza Brocherel sarà scoperta una panchina rossa.

Le panchine rosse sono diventate il simbolo contro la violenza sulle donne e una forma di sensibilizzazione. Quella che troverà posto in piazza Brocherel è stata messa a disposizione dall'Amministrazione comunale e realizzata dai Giovani della Croce Rossa.

«Come noto - ricorda l'Amministrazione comunale - il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricordando l’uccisione, avvenuta lo stesso giorno del 1960, delle sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana. Si tratta di una data importante per ricordare, a tutti, che il rispetto è alla base di ogni rapporto e che non possiamo continuare a veder crescere il numero di donne che subiscono violenze».

