Saint-Christophe offre il proprio magazzino al Banco alimentare

Il sindaco Cheney: l'impegno contro la povertà non poteva subire una battuta d'arresto per motivi logistici

SAINT-CHRISTOPHE. Il Comune di Saint-Christophe ha deciso di mettere a disposizione un magazzino per permettere al Banco Alimentare della Valle d'Aosta di stoccare le derrate raccolte in queste ore con la Colletta Alimentare. Il magazzino, concesso in comodato d'uso gratuito, è stato appena realizzato in sostituzione di quello espropriato dall'Amministrazione regionale per la costruzione del terminal dell'aeroporto regionale Corrado Gex.

«Quest’anno la colletta alimentare, che si svolge sabato 24 e domenica 25 novembre, rischiava di essere annullata poiché il Banco alimentare non disponeva di un magazzino per lo stoccaggio delle merci offerte. Il Comune di Saint-Christophe si è offerto di venire incontro a questa esigenza urgente», si legge in una nota.

Il sindaco Paolo Cheney spiega che «L'impegno del Banco alimentare in favore delle necessità primarie della popolazione valdostana colpita da una povertà, purtroppo in ascesa, non poteva subire una battuta d'arresto per un motivo logistico. Conosciamo l'impegno dei volontari sul territorio e sono particolarmente soddisfatto di essere riuscito (grazie alla collaborazione del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta e all’impegno profuso dei nostri funzionari e dirigenti) a dare una risposta rapida. Abbiamo saputo trovare i percorsi giusti nella corretta prassi burocratica, in tempi brevissimi», aggiunge.

