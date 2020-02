Pericolo colate, chiuso un tratto di strada regionale a Valsavarenche



La chiusura è scattata alle 15.30 in via precauzionale VALSAVARENCHE. La strada regionale n. 23 della Valsavarenche è chiusa da oggi pomeriggio a partire da località Pessey (km 24) fino a località Pont per pericolo colate. La chiusura è scattata alle ore 15.30 come indicato dall'ordinanza del sindaco, Giuseppe Dupont, che tiene conto di quanto suggerito dalla commissione valanghe. Il pericolo di colate è dovuto anche alle alte temperature che rendono instabile la neve e mettono a rischio l'incolumità di chi transita sul tratto stradale. redazione