Elezioni comunali, a Saint-Christophe affluenza sotto il 50%

Astensione altissima a Sarre

AOSTA. In attesa dell'inizio dello spoglio dei voti relativi alle Comunali, che inizierà mercoledì mattina, dai dati sull'affluenza ai seggi di domenica e lunedì arrivano già indicazioni preziose.

Per molti Comuni queste amministrative sono state caratterizzate dalla presenza di una sola lista. Probabilmente questa circostanza sommata all'incertezza del coronavirus ha contribuito a creare situazioni inedite.

A Saint-Christophe la situazione più delicata stando ai dati definitivi ma ancora ufficiosi: i votanti sono stati meno della metà degli elettori. Ai seggi si sono recati 1.303 votanti (469 maschi e 654 femmine) su 2.861 elettori totali (1.429 maschi e 1.432 femmine) che si traduce in un'affluenza del 45,54%. Saint-Christophe è uno dei tanti comuni con un'unica lista in corsa dove era necessario il quorum minimo del 50 per cento più uno dei voti: obbiettivo che evidentemente non è stato raggiunto.

Ha sfiorato la stessa situazione Sarre. Nel secondo comune per numero di elettori in Valle d'Aosta (dopo il capoluogo) è stato registrato appena il 51,28% di partecipazione al voto contro il 66,64% di cinque anni prima.

E.G.