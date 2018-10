La Cioccolato VdA alla ricerca di un partner "per estinguere i debiti"

Valutazione attuale: 0 / 5

La società di Pont-Saint-Martin conferma le difficoltà e sui 4 milioni di Finaosta precisa: "sono stati versati all'ex Feletti"

AOSTA. La Cioccolato Valle d'Aosta Srl sta cercando un nuovo partner «che subentri nella società» per poter «estinguere i debiti sin qui creati». E' quanto si legge in una nota che la società stabilitasi nell'ex Feletti di Pont-Saint-Martin, che fa capo alla turca Captain Gida, ha diffuso tramite Confindustria.

Nella nota è spiegato che «a seguito dell’acquisto, gli impianti ed i macchinari presenti si sono rivelati più obsoleti di quanto già rilevato in sede di verifica iniziale e ciò ha comportato problemi di funzionamenti ed oneri aggiuntivi di manutenzione inattesi di cui si sono fatti carico i soci con patrimonio proprio». I «lavori di manutenzione e messa a norma» e l'ottenimento delle certificazioni necessarie hanno causato «ritardi nell'inizio dell'attività».

In più «l'azienda si è trovata ad affrontare la crisi economica che ha colpito i mercati esteri di destinazione, in particolar modo quello turco, che ha causato delle perdite non sanate dai ricavi generati dalle vendite locali».

La società parla anche dei 4 milioni di euro ottenuti da Finaosta. «Questo prestito di denaro - precisa la nota - è stato utilizzato nella sua interezza per l’acquisto del capannone, sito in Pont-Saint-Martin, e degli impianti in esso presenti. I quattro milioni di euro sono quindi stati versati alla parte venditrice, la Feletti 1882 che si trovava in stato di liquidazione. È bene precisare inoltre che l’importo finanziato non rappresentava l’intera quota di vendita, ma bensì, una quota è stata versata direttamente dai soci».

«Nonostante questa situazione di estrema difficoltà - si legge sempre nella nota -, i soci hanno continuato a pagare regolarmente gli stipendi ai dipendenti fino al mese di giugno 2018. Ad oggi i versamenti dei soci in azienda, a titolo di quota di capitale, ammontano a circa 1.700.000 euro. Si precisa che gli amministratori sono impegnati nella ricerca di un partner che subentri nella società attraverso l’acquisto delle quote in modo da poter estinguere i debiti sin qui creati. Si auspica di arrivare ad una soluzione in tempi rapidi», conclude il comunicato.

Clara Rossi