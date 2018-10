Casinò, per debiti scaduti nel 2018 servirebbero 11 milioni extra

0 0 0 s2smodern

Il cda dimissionario in una relazione: "la crisi di liquidità è strutturale"

AOSTA. La Casinò de la Vallée Spa avrebbe bisogno di 11 milioni di euro extra soltanto per pagare i debiti scaduti nel 2018. Lo sottolinea il Cda dimissionario della società in una relazione consegnata in Regione sullo stato economico-finanziario della società di Saint-Vincent.

La società, si legge nel documento, «presenta uno squilibrio tra il proprio fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento da essere inadempiente, già da gennaio 2018, alle scadenze degli obblighi assunti, sia in termini di rimborsi di capitale sia di pagamento di debiti, di breve e lungo termine».

La presidente Brusoni e i commercialisti Scazzina e Puglia Muller aggiungono inoltre che «la crisi di liquidità non è temporanea ma ha carattere strutturale».

«Il piano finanziario - si legge ancora - rileva che se la società volesse procedere, entro la fine del 2018, al saldo di tutti i debiti scaduti (pagamento dei fornitori, regolarizzazione fiscale e contributiva, pagamento delle rate scadute dei mutui) necessiterebbe di un fabbisogno finanziario extra gestione di circa 11 milioni di euro».

