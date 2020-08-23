Elezioni comunali 2020: tutti i Comuni al voto

ALLEIN ANTEY-SAINT-ANDRÉ AOSTA ARVIER AVISE AYMAVILLES BARD BIONAZ BRISSOGNE BRUSSON CHALLAND-SAINT-ANSELME CHALLAND-SAINT-VICTOR CHAMBAVE CHAMOIS CHAMPDEPRAZ CHAMPORCHER CHARVENSOD CHÂTILLON COGNE DONNAS DOUES EMARÈSE ETROUBLES FÉNIS FONTAINEMORE GIGNOD GRESSAN GRESSONEY-LA-TRINITÉ GRESSONEY-SAINT-JEAN HÔNE INTROD ISSOGNE JOVENÇAN LA MAGDELEINE LA SALLE LA THUILE LILLIANES MONTJOVET MORGEX NUS OLLOMONT OYACE PERLOZ POLLEIN PONTBOSET PONTEY PONT-SAINT-MARTIN PRÉ-SAINT-DIDIER QUART RHÊMES-NOTRE-DAME RHÊMES-SAINT-GEORGES ROISAN SAINT-CHRISTOPHE SAINT-DENIS SAINT-MARCEL SAINT-NICOLAS SAINT-OYEN SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES SAINT-VINCENT SARRE TORGNON VALGRISENCHE VALPELLINE VERRAYES VERRÈS VILLENEUVE