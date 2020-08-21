TORGNON VALLEE DU CERVIN
Daniel Perrin
Lorena Engaz
Maurizio Carrus
Sophie Chatillard
Aldrin Chatrian
Gerard Montovert
Davide Perrin
Stefano Perrin
Giorgio Rey
Alberto Varallo
Elena Vesan
ALLEIN
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
AOSTA
ARVIER
AVISE
AYMAVILLES
BARD
BIONAZ
BRISSOGNE
BRUSSON
CHALLAND-SAINT-ANSELME
CHALLAND-SAINT-VICTOR
CHAMBAVE
CHAMOIS
CHAMPDEPRAZ
CHAMPORCHER
CHARVENSOD
CHÂTILLON
COGNE
DONNAS
DOUES
EMARÈSE
ETROUBLES
FÉNIS
FONTAINEMORE
GIGNOD
GRESSAN
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-SAINT-JEAN
HÔNE
INTROD
ISSOGNE
JOVENÇAN
LA MAGDELEINE
LA SALLE
LA THUILE
LILLIANES
MONTJOVET
MORGEX
NUS
OLLOMONT
OYACE
PERLOZ
POLLEIN
PONTBOSET
PONTEY
PONT-SAINT-MARTIN
PRÉ-SAINT-DIDIER
QUART
RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
ROISAN
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-DENIS
SAINT-MARCEL
SAINT-NICOLAS
SAINT-OYEN
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
SAINT-VINCENT
SARRE
TORGNON
VALGRISENCHE
VALPELLINE
VALTOURNENCHE
VERRAYES
VERRÈS
VILLENEUVE
Daniel Perrin
Lorena Engaz
Maurizio Carrus
Sophie Chatillard
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Gerard Montovert
Davide Perrin
Stefano Perrin
Giorgio Rey
Alberto Varallo
Elena Vesan