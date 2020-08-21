ENSEMBLE POUR VERRAYES
Wanda Chapellu
Massimo Lombard
Stephanie Brunier
Denis Artaz
Claudio Lillaz
Corrado Foudon
Stefano Nossein
Andrea Garello
Daniela Mortara
Chantal Chapellu
Bruno Marquis
Manuela Chapellu
Elena Foudon
Elio Fognier
Alida Foudon
ALLEIN
ANTEY-SAINT-ANDRÉ
AOSTA
ARVIER
AVISE
AYMAVILLES
BARD
BIONAZ
BRISSOGNE
BRUSSON
CHALLAND-SAINT-ANSELME
CHALLAND-SAINT-VICTOR
CHAMBAVE
CHAMOIS
CHAMPDEPRAZ
CHAMPORCHER
CHARVENSOD
CHÂTILLON
COGNE
DONNAS
DOUES
EMARÈSE
ETROUBLES
FÉNIS
FONTAINEMORE
GIGNOD
GRESSAN
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
GRESSONEY-SAINT-JEAN
HÔNE
INTROD
ISSOGNE
JOVENÇAN
LA MAGDELEINE
LA SALLE
LA THUILE
LILLIANES
MONTJOVET
MORGEX
NUS
OLLOMONT
OYACE
PERLOZ
POLLEIN
PONTBOSET
PONTEY
PONT-SAINT-MARTIN
PRÉ-SAINT-DIDIER
QUART
RHÊMES-NOTRE-DAME
RHÊMES-SAINT-GEORGES
ROISAN
SAINT-CHRISTOPHE
SAINT-DENIS
SAINT-MARCEL
SAINT-NICOLAS
SAINT-OYEN
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
SAINT-VINCENT
SARRE
TORGNON
VALGRISENCHE
VALPELLINE
VALTOURNENCHE
VERRAYES
VERRÈS
VILLENEUVE
Wanda Chapellu
Massimo Lombard
Stephanie Brunier
Denis Artaz
Claudio Lillaz
Corrado Foudon
Stefano Nossein
Andrea Garello
Daniela Mortara
Chantal Chapellu
Bruno Marquis
Manuela Chapellu
Elena Foudon
Elio Fognier
Alida Foudon