    Verrayes

    ENSEMBLE POUR VERRAYES

    Wanda Chapellu
    Massimo Lombard

    Stephanie Brunier
    Denis Artaz
    Claudio Lillaz
    Corrado Foudon
    Stefano Nossein
    Andrea Garello
    Daniela Mortara
    Chantal Chapellu
    Bruno Marquis
    Manuela Chapellu
    Elena Foudon
    Elio Fognier
    Alida Foudon

     

     

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