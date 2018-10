Approvato dal governo valdostano il ddl sull'assestamento di bilancio

Valutazione attuale: 0 / 5

Il disegno di legge sarà inviato al Consiglio regionale per la discussione e l'approvazione

AOSTA. La giunta regionale, riunita questa mattina, ha approvato l’Intesa tra l’Istat e la Regione autonoma Valle d’Aosta per la realizzazione in Valle d’Aosta del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Su proposta dell'assessore all'agricoltura e ambiente la giunta ha esaminato la deliberazione concernente il piano degli interventi su beni di proprietà regionale nel settore della forestazione, ai sensi della legge regionale 44/1989, del Dipartimento risorse naturali per l'anno 2018, per un importo complessivo presunto di 2 milioni 900 mila euro, attuato mediante affidamento in appalto a imprese private. L'atto sarà ora trasmesso alla Commissione consiliare competente per il parere.

Per quanto riguarda l'assessorato finanze, attività produttive, artigianato e politiche del lavoro è stata deliberata la proposta al Consiglio regionale del programma di dismissione di beni immobili di Vallée d'Aoste Structure s. a r.l., e la loro contestuale alienazione.

Il governo regionale ha inoltre deciso di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge concernente “Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020”.

Su proposta dell'assessore all'istruzione e cultura, l'esecutivo ha approvato il piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2018-2019 per un importo stimato di 228.600 euro. L'offerta formativa potrà essere integrata e completata, nel corso dell'anno scolastico, da iniziative di formazione, rispondenti ai criteri e alle priorità regionali, erogati da enti accreditati presso il MIUR o organizzati in applicazione di progetti europei.

Il Governo regionale ha anche deliberato l'organizzazione delle manifestazioni sportive scolastiche a livello regionale e interregionale, nel corso dell'anno 2018 e dell'anno scolastico 2018/2019, per il periodo dal 15 ottobre 2018 al 30 giugno 2019, per un importo complessivo di 52.900 euro.

Aux termes de la convention stipulée avec le Centre d'Études francoprovençales René Willien, le Gouvernement de la Région a approuvé l'organisation de la Conférence annuelle sur l'activité scientifique du Centre d'Études francoprovençales René Willien sur le thème Nourrir la mort. Rituels funéraires et pratiques alimentaires des Alpes à l'Himalaya qui se tiendra à Saint-Nicolas le 27 octobre, pour une dépense de 5 mille euros.

L'Exécutif, aux termes de la convention stipulée avec le Centre d'Études Les anciens remèdes, a ensuite approuvé la publication Le Cahier des Anciens Remèdes, cahiers sur les plantes officinales et leur emploi dans la tradition et Guide au Jardin des Anciens Remèdes, pour une dépense de 5 mille euros.

Infine su proposta dell'assessore alla sanità, salute, politiche sociale e formazione, la giunta ha approvato la scheda della proposta progettuale "Sostegno e valorizzazione dei giovani – interventi per la prevenzione del disagio giovanile e per la promozione dei giovani talenti" ai sensi dell'Intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Valle d'Aosta raggiunta nella Conferenza Unificata del 24 gennaio 2018.

