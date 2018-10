Spelgatti rilancia la sfida: fate la mozione di sfiducia, io non mi dimetto

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



La crisi del governo tema centrale della seduta del consiglio regionale

AOSTA. Il Consiglio regionale torna a riunirsi oggi e domani. Sono una quarantina gli argomenti all'ordine del giorno, ma in primo piano c'è chiaramente la situazione politica e la crisi del governo.

Ieri nella sede di Alpe (movimento che ha sostenuto il governo Spelgatti) c'è stato un incontro finalizzato a definire una nuova maggioranza che sembra andato a buon fine. Ancora non è stata presentata alcuna mozione di sfiducia quindi, almeno per ora, non ci sarà il ribaltone ufficiale.

Questa mattina la presidente Spelgatti ha commentare la situazione intervenendo all'inizio dei lavori del Consiglio. «Per togliere questo presidente dalla Giunta - ha dichiarato - vi invito a fare una mozione di sfiducia costruttiva. Fatela. Oppure rassegniamo le dimission in diciotto e torniamo al voto. Saranno i valdostani a decidere chi sarà rieletto; noi della Lega non abbiamo paura di non essere rieletti. Ma io, da sola, non rassegno le dimissioni. Non intendo dare la resa».

M.C.