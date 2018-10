Forestazione, programmati interventi per 6 milioni di euro tra 2018 e 2020

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Le delibere approvate dalla Regione Valle d'Aosta hanno avuto il parere favorevole del Cpel e della commissione competente

AOSTA. Il governo valdostano ha approvato due delibere proposte dall'assessore all'Agricoltura sugli interventi nel settore della forestazione da effettuare nei prossimi anni.

Una di queste delibere contiene il piano di interventi su beni di proprietà regionale relativo all'anno 2018 il cui importo complessivo presunto è di 2,9 milioni di euro. Il documento ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione consiliare competente e sarà attuato ricorrendo all'affidamento in appalto dei lavori a imprese private.

La seconda delibera, giudicata positivamente dal Cpel, elenca gli interventi del triennio 2018/2020 da affidare a soggetti esterni alla Regione. Si tratta di lavori di realizzazione e manutenzione di viabilità forestale, cura e ricostruzione di aree forestali e interventi di ripristino della rete sentieristica. La spesa prevista è di 944 mila euro per l'anno in corso e di 1,2 milioni di euro sia per il 2019 e sia per il 2020.

redazione