Viérin (Uvp): il bilancio dello Stato toglie 329 milioni alla Valle d'Aosta

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



"Create false illusioni per formare un governo a trazione nazionale"

AOSTA. La bozza del disegno di legge sul bilancio 2019 dello Stato «toglie 329 milioni alla nostra Regione in 3 anni». Lo denuncia il consigliere regionale dell'Uvp Laurent Viérin commentando le misure previste dalla versione ancora provvisoria del testo.

Viérin esprime «forte preoccupazione» ed anche «grande stupore» viste le «forti aderenze romane e lombarde tanto sbandierate in questi mesi e utilizzate in modo cinico per formare il Governo a trazione nazionale della nostra regione, attraverso grandi promesse».

Se saranno confermati, i tagli previsti «aumentano, anche, rispetto alla finanziaria dello Stato dell'anno scorso, che, seppur in modo parziale, aveva accettato parte dei nostri emendamenti - evidenzia il consigliere regionale dell'Uvp -. Emendamenti che avevano ridotto il contributo dovuto dalla Valle di 44 milioni sul 2018, 100 milioni sul 2019 e 120 milioni sul 2020 e che lo stabilizzava il contributo definitivamente dal 2020, mentre qui torna esponenziale rispetto a quanto previsto ad oggi nella finanziaria dello Stato».

La bozza di bilancio dunque «non solo aumenta pesantemente i tagli alla Valle, ma che rimette in discussione anche parte di ciò che si era ottenuto. E questo - aggiunge Laurent Viérin - malgrado le grandi promesse e le false illusioni create, che saranno presto smentite e smascherate dai fatti».

Marco Camilli