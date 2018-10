Tripodi (M5s): elettrificazione ferrovia nel nuovo contratto nazionale

0 0 0 s2smodern

Ok della Commissione Trasporti della Camera allo schema di contratto con Rfi

AOSTA. Il nuovo contratto nazionale tra il Ministero delle infrastrutture e Rfi apre alla possibilità di realizzare uno studio di fattibilità per l'elettrificazione della linea ferroviaria Aosta - Torino. «Questo è un piccolo successo che va nella giusta direzione e che dà applicazione alle promesse fatte in campagna elettorale dal M5s Valle d'Aosta, sia durante le politiche, sia durante le regionali», commenta la deputata valdostana Elisa Tripodi, del Movimento 5 stelle.

Sullo schema di contratto di programma 2017-2021 la Commissioni Trasporti della Camera ha espresso oggi parere favorevole a condizione di dare priorità all'elettrificazione o comunque all'applicazione del principio delle "zero emissioni". Per la Valle d'Aosta quindi si apre alla possibilità di realizzare lo studio per elettrificare la tratta tra il capoluogo valdostano e quello torinese.

«Questa - aggiunge Tripodi - è la coerenza del Movimento 5 Stelle, e questo parere dimostra l'importanza della cooperazione e del lavoro di gruppo. Un risultato conseguito grazie all'impegno congiunto delle forze di maggioranza».

Clara Rossi