"Ha partecipato a evento fascista": polemica sul consigliere dell'UniVdA

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Impegno Civico: la nomina di Stefano Bruno Galli deve essere revocata

AOSTA. A pochi giorni dalla dalibera, è già polemica sulle nomine decise dal governo regionale per il Consiglio dell'Università della Valle d'Aosta e in particolare sulla scelta di Stefano Bruno Galli.

Assessore della Regione Lombardia, classe 1966, è «noto alle cronache per aver partecipato alla festa di Lealtà Nazionale» una organizzazione «conosciuta per essere dichiaratamente fascista», avverte in una nota Impegno Civico. «Pensiamo sia inaccettabile, per tutti i Valdostani democratici, vedere nelle istituzioni culturali della nostra regione la presenza di una persona che partecipa ad un evento di questo genere», scrive il movimento.

In aggiunta alle connotazioni politiche, Impegno Civico evidenzia il problema della disponibilità di tempo. «La nomina del prof. Bruno Galli è inadeguata - spiega - perché un assessore regionale non può disporre del tempo necessario da dedicare alla nostra università ed inopportuna perché punta ad imporre una determinata visione politica dentro ad una comunità scientifica».

Secondo Impegno Civico VdA la nomina dell'assessore deve essere revocata.

redazione