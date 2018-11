M5s: "consiglieri condannati si dimettano". Mozione in Consiglio regionale

0 0 0 s2smodern

Dopo la condanna della Corte dei conti al maxi risarcimento per i finanziamenti al Casinò di Saint-Vincent

AOSTA. I consiglieri regionali condannati dalla Corte dei Conti della Valle d'Aosta per danno erariale dovrebbero dimettersi. Lo sostiene il Movimento 5 stelle dopo il maxi risarcimento (30 milioni di euro in tutto) chiesto dai giudici contabili per i finanziamenti pubblici erogati negli anni passati al Casinò di Saint-Vincent.

Il gruppo consiliare del M5s ha presentato una mozione firmata dal capogruppo Luciano Mossa (foto) e da Luigi Vesan, Maria Luisa Russo e Manuela Nasso, che sarà discussa questa settimana in Consiglio regionale e che impegna la presidenza dell'assemblea a «sollecitare i consiglieri» condannati a rassegnare le dimissioni. Nelle premesse la mozione richiama la Costituzione nel punto in cui recita che «i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore».

«Dieci dei diciotto condannati sono consiglieri regionali della Valle d'Aosta attualmente in carica», si legge nel testo dell'iniziati, e «le dimissioni da parte di chi ha subito una condanna, anche se in primo grado, rappresenterebbero un forte segnale di rispetto delle istituzioni e dei cittadini e che questo comporterebbe un ritorno di fiducia e credibilità».

