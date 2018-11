Uv e Uvp: prorogare le graduatorie per vigili del fuoco e forestale

0 0 0 s2smodern

I consiglieri regionali dei due gruppi annunciano un emendamento alle legge omnibus

AOSTA. Union Valdôtaine e Union Valdôtaine Progressiste presenteranno un emendamento al ddl omnibus per prorogare le graduatorie concursuali per Vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta. Se così non dovesse avvenire, avvertono i gruppi consiliari dei due movimenti, «per l'anno 2019 e a seguire, verrebbe pregiudicata la fisiologica sostituzione» degli organici.

L'annuncio dell'emendamento arriva dopo l'audizione in Commissione Affari generali dell'assessore regionale all'agricoltura Elso Gerandin sulla variazione di bilancio e sul disegno di legge di manutenzione del sistema normativo regionale, il ddl omnibus appunto. «Abbiamo così preso atto - riferiscono Uv e Uvp - dell'impossibilità di dare attuazione alle delibere di Giunta approvate nello scorso mese di aprile, che prevedevano un piano di ridimensionamento dell'organico a fronte dei pensionamenti, oltre ad avanzamenti di carriera che avrebbero valorizzato le risorse umane presenti in graduatoria.»

«Constatando il perenne ritardo e la superficialità con cui l'assessore Gerandin ha affrontato questa problematica e le programmazioni già esistenti - aggiungono i consiglieri dei due gruppo -, abbiamo deciso la presentazione di un emendamento per richiedere la proroga delle graduatorie in essere» così da «dare continuità ad assunzioni già programmate, anche a fronte del grande turn over e in un'ottica di risparmio per la pubblica Amministrazione, che così non dovrebbe bandire nuovi concorsi».





