I principali provvedimenti approvati dalla giunta regionale

Approvati anche il Programma Investimenti Fse per la Valle d'Aosta e finanziamenti per verifiche sulla sicurezza delle scuole

AOSTA. La Giunta regionale della Valle d'Aosta, riunita ieri, ha approvato una serie di delibere tra cui l'esito del monitoraggio sugli obiettivi dirigenziali assegnati per l'anno 2018, effettuato dal Segretario Generale della Regione a seguito della riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale. L'Esecutivo ha anche dato atto che il Piano della performance 2017-2019 della Giunta regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con propria deliberazione n. 48 del 20 gennaio 2017, è aggiornato in coerenza con la ridefinizione degli obiettivi dirigenziali.

L'Esecutivo ha inoltre approvato il Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE) per la Valle d'Aosta, così come modificato con la decisione della Commissione europea n C(2018) 6274 del 21 settembre 2018, dando atto che il Programma non necessita di approvazione da parte del Consiglio regionale, in quanto l'aggiornamento determina una rimodulazione finanziaria che modifica solamente le dotazioni previste a livello di priorità di investimento, lasciando invariati gli obiettivi specifici, i risultati attesi ed il budget degli Assi indicati nel Programma adottato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta l'11 febbraio 2015.

Su proposta dall'assessore alle Finanze, Attività produttive, Artigianato e Politiche del lavoro, il governo regionale ha concesso due contributi a un'impresa artigiana e una industriale.

Su proposta dell'asssessore all'Istruzione e Cultura, è stato assegnato un finanziamento straordinario vincolato a favore dell'Istituzione scolastica “I. Manzetti” di Aosta per l'allestimento del laboratorio di chimica, per un importo complessivo di 9 mila euro. Il laboratorio, denominato Science Centre, sarà a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche che aderiscono alla rete promossa dall'Istituzione scolastica “I. Manzetti”.

L'Esecutivo ha anche approvato le modalità per l'attribuzione, nell'anno accademico 2018/2019, di assegni di studio e di contributi alloggio a studenti universitar iscritti agli Atenei della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 30/1989, per una spesa complessiva di 280 mila euro.

D'intesa con l'assessore alla Sanità, Salute, Politiche sociali e Formazione, il governo ha deciso di aderire alla Giornata Mondiale del Diabete, promossa nel mese di novembre, con l'illuminazione in blu del castello di Aymavilles dall'11 al 18 novembre 2018.

Le Gouvernement de la Région a approuvé l'organisation de nouvelles éditions, dans différentes Communes, des cours de l'École populaire de patois pour la session 2018-2019, vue l'adhésion ultérieure à l'initiative des Communes de Valtournenche, Villeneuve, Courmayeur, Pollein, Verrès, La Thuile, Aymavilles, Aoste (2 cours), Nus, Quart.

La Giunta ha approvato i criteri per l'erogazione dei finanziamenti per spese di progettazione e per le verifiche di vulnerabilità sismica inerenti edifici scolastici di competenza degli enti locali. L'esecutivo ha quindi demandato alla struttura Organizzazione e logistica scolastica: la predisposizione di un Avviso pubblico per la selezione delle domande di finanziamento, così come la redazione di un piano di progettazioni e verifiche sismiche da finanziare. E' stata prenotata la spesa di 500mila euro, per l'anno 2018, sul capitolo dedicato ai contributi agli investimenti agli Enti locali per il finanziamento di spese di progettazione relative ad interventi di edilizia scolastica del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2018/2020.

La Giunta ha anche deciso di approvare, ai sensi del D. Lgs 65/2017 della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 e dello schema di decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del “riparto regionale del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al D. Lgs 65/2017”, il piano di riparto tra le Unités des Communes della Valle d'Aosta e la Regione Autonoma Valle d'Aosta della quota regionale relativa all'annualità 2018 del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione e il progetto di formazione destinato ad educatori dei nidi d'infanzia, tate famigliari e insegnanti delle scuole dell'infanzia di tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda la Sanità, Salute, Politiche sociali e Formazione, è stato approvato uno schema di convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte per il collegamento funzionale delle Strutture Regionali di Coordinamento, finalizzato all'interscambio di emocomponenti, per il triennio 2018-2020.

L'Esecutivo ha nominato Claudio Perratone, dirigente della struttura Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, quale funzionario amministrativo rappresentante della Regione autonoma Valle d'Aosta nel Comitato Regionale per i trapianti (CoRT) della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione Piemonte, in sostituzione della Dott.ssa Gabriella Morelli.

Il Governo della Regione ha approvato le disposizioni all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'organizzazione del corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'art. 96 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23 marzo 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esecutivo ha approvato la convenzione, tra la Regione, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il CELVA e l'Ordine regionale dei medici veterinari, in merito alle modalità di gestione della prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale. La spesa complessiva prevista è di 245mila euro. La convenzione ha scadenza il 31 dicembre 2021.

Di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e Ambiente, il governo regionale ha approvato le disposizioni che recano le definizioni e le modalità di presentazione della notifica sanitaria nell'ambito delle manifestazioni temporanee.

La Giunta ha contestualmente approvato le tariffe per le prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL per la registrazione delle notifiche sanitarie, secondo le varie tipologie di attività nell'ambito delle manifestazioni temporanee; tali importi non si applicano alla produzione primaria, agli Enti pubblici e alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) riconosciute.

Sono state approvate le nuove modalità di erogazione degli alimenti senza glutine, in adeguamento alle disposizioni del Decreto ministeriale 10 agosto 2018, con riferimento al Registro nazionale.

Infine, per l'assessorato al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi della legge regionale 6/2001, la realizzazione di azioni di comunicazione in Italia, per la stagione invernale 2018/2019, a sostegno dell'immagine e dell'offerta turistica della Regione, per spesa complessiva di 245 mila euro.

