Manifestazioni, approvate le disposizioni legate alle notifiche sanitarie

Approvate dal governo valdostano anche alle tariffe per la registrazione dei documenti

AOSTA. Il governo valdostano ha approvato le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle notifiche sanitarie per le manifestazioni temporanee.

«L'esercizio delle attività richiedenti la partecipazione a manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc..) - spiega in una nota la presidenza della Regione - rimane, comunque, subordinato al rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti e all'inserimento, laddove previsto, di tali attività nel piano di autocontrollo dello stabilimento ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 852/04». Inoltre anche per le manifestazioni temporanee «è l'operatore del settore alimentare (OSA) la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo».

L'obbligo non riguarda le attività di degustazione promozionale organizzate dalle attività di vendita durante le manifestazioni temporanee «qualora dette attività siano svolte in aree e locali già» segnalate. Inoltre, spiega ancora la presidenza della Regione, «le imprese agricole, sono esonerate dalla presentazione di un'ulteriore notifica, ai fini della registrazione prevista dal Reg. CE n. 852/2004, qualora in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell’impresa».

Contestualmente l'esecutivo ha approvato le taiffe per la registrazione delle notifiche sanitarie da parte dell'Azienda Usl.

redazione