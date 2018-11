Gli enti locali bocciano il ddl sull'assestamento di bilancio

0 0 0 s2smodern

Parere negativo unanime dell'assemblea del Cpel

AOSTA. C'è anche la «grande preoccupazione» per la bozza di accordo che chiude il contenzioso finanziario con lo Stato tra le cause citate dal Cpel per motivare la bocciatura al disegno di legge sull'assestamento del bilancio di previsione della Regione.

L'Assemblea del Consiglio permanente degli enti locali ha deciso all'unanimità di esprimere parere contrario al ddl criticando anzitutto il poco tempo a disposizione per esaminare il provvedimento. «Operare sempre in condizioni di emergenza anche su atti e provvedimenti ordinari - ammonisce - non rappresenta un metodo adeguato e costruttivo per il consolidamento dei rapporti istituzionali».

Secondo gli enti locali inoltre «anche in considerazione delle criticità legate al rischio idrogeologico di questi ultimi giorni, il mancato finanziamento» delle leggi sull'organizzazione delle attività regionali di protezione civile e del Piano straordinario di investimenti per i Comuni «non permette ai sindaci valdostani di governare il territorio di cui sono responsabili e di mettere i propri cittadini nelle condizioni di sicurezza».

C'è poi la questione degli avanzi di amministrazione. L'Assemblea del Cpel chiede «per quanto riguarda l’art. 2 “Disposizioni in materia di utilizzo dell’avanzo di amministrazione” della proposta di legge, che le sanzioni previste per il mancato utilizzo degli avanzi di amministrazione, non vengano applicate e che tale previsione venga riportata nel deliberato di detto articolo, annullando ciò che riguarda le procedure degli spazi finanziari verticali».

Infine la questione del contenzioso finanziario tra Stato e Regione. Il Cpel «aveva sostenuto pienamente il ricorso» dell'Amministrazione regionale davanti alla Corte Costituzionale e ritiene «ancora oggi di avere pieno titolo all'ottenimento» di tutti i 224 milioni di Euro.

