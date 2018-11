Firmato a Roma l'accordo finanziario tra Valle d'Aosta e Stato

0 0 0 s2smodern

La Regione rinuncerà ai contenziosi in cambio di certezze per il bilancio

ROMA. La presidente della Regione Nicoletta Spelgatti ed il ministro dell'economia e finanze Giovanni Tria hanno firmato oggi a Roma la "pace" finanziaria tra la Valle d'Aosta e lo Stato.

«Un accordo fondamentale per la Valle d’Aosta - commenta Spelgatti -, che, dopo tanti anni di incertezze, stabilizza le finanze regionali assicurando, in un momento storico difficile, certezze finanziarie nel tempo, oltre a risolvere il contenzioso tra Regione e Stato, assicurando alla Valle d’Aosta 130 milioni di euro».

Il tanto atteso quanto contestato accordo prevede che lo Stato riconosca alla nostra regione 120 milioni di euro in sette anni per spese di investimento legate allo sviluppo economico ed alla tutela del territorio più altri 10 milioni in termini di riduzione del contributo per la finanza pubblica chiesto per l'anno 2019. L'intesa inoltre rende definitivo a 102,8 milioni di euro l'importo del contributo che annualmente la Valle d'Aosta dovrà versare a cominciare dal 2020 e allo stesso tempo introduce una clausola di salvaguardia sempre a beneficio del bilancio della Regione.

L'Amministrazione regionale in cambio rinuncia ai contenziosi aperti negli ultimi anni il cui valore complessivo è di oltre 240 milioni di euro.

Clara Rossi