Crisi in Regione: intesa tra Union, Uvp, Alpe e Stella Alpina

Emily Rini si defila: "progetti di questo tipo richiedono tempistiche diverse"

AOSTA. I vertici di Union Valdôtaine, Union Valdôtaine Progressiste, Alpe e Stella Alpina hanno oggi firmato un accordo per la «creazione di un progetto politico autonomista, federalista e progressista, in armonia con i principi statutari di Autonomia». L'intesa vorrebbe essere la base da cui partire per la formazione di una nuova maggioranza e di un nuovo governo.

Si legge nell'accordo che l'obiettivo è «affrontare l'attuale contingenza e i futuri appuntamenti politico-amministrativi della nostra Regione, su basi ideali, metodi e valori comuni, garantendo il rispetto delle singole identità politiche». A questo scopo è stato «istituito un tavolo di lavoro congiunto incaricato di elaborare, nell’immediato, i punti programmatici caratterizzanti l’azione politica regionale, al fine di dare risposta all’attuale crisi politica e di progettare le linee future per lo sviluppo della Valle d’Aosta».

Emily Rini si defila

Le firme al documento, come detto, sono quattro. Non c'è quella di Emily Rini che invece sembrava far parte del gruppo di sedici consiglieri pronti a collaborare per dare vita alla nuova proposta di maggioranza.

Oggi l'ex unionista ha voluto precisare la sua posizione scegliendo i social per veicolare il suo pensiero: «Non sono oggi nelle condizioni di aderire a progetti di fusione o federazione tra forze politiche poiché credo fermamente che un progetto di questo tipo richieda tempistiche diverse», scrive. Rini aggiunge che «l'intenzione mia e di chi mi supporta è quella di sostenere un progetto amministrativo che declini chiaramente le cose da fare per la nostra regione e che riunisca tutte le persone, movimenti e forze politiche che desiderano costruire un progetto solido che sappia guardare al futuro cercando di superare veti e personalismi».

