Crisi in Regione, ad Albert Chatrian incarico esplorativo

Uv, Uvp, Alpe e Sa cercano altri alleati per raggiungere la maggioranza

AOSTA. E' Albert Chatrian la persona individuata da Uv, Uvp, Alpe e Stella Alpina per verificare se esiste la possibilità di formare un nuovo governo post Giunta Spelgatti in vista della prossima riunione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Al capogruppo di Alpe oggi le quattro forze politiche hanno affidato un incarico esplorativo con l'intento appunto di valutare se ci sono altri consiglieri regionali interessati a formare una nuova maggioranza. Al momento, infatti, i quattro movimenti possono contare su solo 15 voti su 35.

Tra oggi e domani Chatrian dovrebbe incontrare anzitutto gli esponenti di Pnv-AC, che al momento condividono il gruppo in consiglio regionale con Stella Alpina, poi Impegno Civico (con il capogruppo Alberto Bertin) e poi anche Emily Rini (gruppo misto). Quest'ultima solo ieri aveva fatto sapere di non voler partecipare ad un progetto di unione / federazione, ma l'esito del colloquio non è comunque scontato perché il quadro politico è in costante evoluzione.

Terminato questo giro di incontri, le commissioni politiche dovranno valutare l'esito dei colloqui.

M.C.