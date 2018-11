"Stop alle slot nei bar": Uv e Uvp presentano una proposta di legge

0 0 0 s2smodern

"Gioco d'azzardo è un'emergenza sociale"

AOSTA. Uv e Uvp hanno depositato ieri in Consiglio regionale una proposta di legge per vietare gli apparecchi per il gioco d'azzardo all'interno dei bar e di altri esercizi commerciali.

«In considerazione della preoccupante espansione del gioco d'azzardo, che ha ormai assunto le caratteristiche di una vera e propria emergenza sociale, appare necessario intervenire per contrastare in modo incisivo tale fenomeno», dicono i consiglieri dei due gruppi.

La proposta di legge, composta da un solo articolo, consente il gioco d'azzardo «esclusivamente nelle sale da gioco» e cioè negli esercizi in cui il gioco è l'attività principale. I gestori di tutti gli altri locali pubblici in cui sono presenti delle slot hanno sei mesi di tempo per adeguarsi. Lo stesso tempo è concesso ai Comuni per modificare i propri regolamenti in materia.

