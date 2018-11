Crisi Regione, Impegno Civico: serve convergenza su contenuti precisi

0 0 0 s2smodern

Valutazione attuale: 0 / 5

Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5



Bocciata l'ipotesi alleanza con UV: "è stato il maggior responsabile della grave situazione politica"

AOSTA. Cercare una «convergenza temporanea su contenuti precisi e strutturati, su pochi punti programmatici qualificanti e perseguibili» con l'impegno di tutti a «non ragionare secondo la logica della spartizione ma di concentrarsi sulle priorità individuate». Questa la proposta avanzata da Impegno Civico per la formazione di una nuova maggioranza in Consiglio Valle.

Il gruppo consiliare ha respinto la proposta di unirsi al progetto di Alpe, Uv, Uvp e Stella Alpina perché, spiega in una nota, «non ritiene possibile né utile partecipare ad una maggioranza in cui la forza principale è rappresentata dal partito che negli anni è stato il maggiore responsabile della grave situazione politica e amministrativa in cui si trova la regione e per questo significativamente penalizzato alle ultime elezioni».

L'opinione di Impegno Civico è che «il percorso di "rinnovamento" appena iniziato all'interno di UV» sia «sicuramente un buon segnale, ma è in una fase embrionale» e pertanto «non permette al momento di fare valutazioni di tipo diverso».

I consiglieri di Impegno civico spiegano di essere «consapevoli dei problemi e dei rischi che comporta il disfacimento della attuale maggioranza, ma non sono disponibili a percorrere la strada indicata dai quattro movimenti sopracitati».

E.G.