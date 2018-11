PNV: un governo di scopo per superare la paralisi

0 0 0 s2smodern

Bilancio, legge elettorale, finanza locale e commissione paritetica tra le priorità individuate

AOSTA. «Pur ribadendo la bontà della propria scelta di aderire al governo del cambiamento che si è formato il 26 giugno 2018 all'indomani delle elezioni regionali, Pour Notre Vallée ritiene che in questo momento di difficoltà sia necessario andare oltre al fine di assicurare stabilità amministrativa alla nostra Regione e lancia un appello al senso di responsabilità di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale». E' quanto si legge in una nota.

Il movimento propone di «superare la paralisi con un governo di scopo» con altre forze politiche che condividono le priorità individuate: «bilancio regionale 2019-2021; modifica della legge regionale per le elezioni del Consiglio Valle; ripristino dell'elezione diretta dei Sindaci per i comuni sotto i mille abitanti; modifica della legge regionale che disciplina gli interventi in materia di finanza locale (48/1995) relativamente ai criteri di riparto dei trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione; rappresentanza della Regione in seno al Parlamento europeo; nomina della Commissione paritetica di cui all'articolo 48bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta; revisione del Regolamento interno del Consiglio Valle».

Pour Notre Vallée «inizierà immediatamente le consultazioni su questi ed altri temi, rimanendo aperta alle proposte che arriveranno da tutti i partiti e movimenti politici disponibili al dialogo», conclude la nota.

