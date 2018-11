Consiglio Valle, confermata la seduta del 5 e 6 dicembre

0 0 0 s2smodern

Non ci sarà un consiglio straordinario per discutere i punti rinviati dall'ultima riunione

AOSTA. Non ci sarà alcun consiglio regionale straordinario per discutere gli argomenti rinviati dalla seduta di questa settimana. La conferenza dei capigruppo, riunita questa mattina, ha deciso all'unanimità di rimandare tutti i punti all'adunanza già in calendario il 5 e 6 dicembre prossimi.

Alcuni degli argomenti che l'aula avrebbe dovuto discutere due giorni fa erano già stati rinviati dalla precedente seduta a causa della crisi politica.

