Detrazioni Irpef, riforma sanitaria, bon de chauffage, incentivi: le novità del bilancio della Regione

Ma sulla finanziaria 2019 della Regione autonoma Valle d'Aosta pesa la totale incertezza politica

AOSTA. Revisione del progetto per l'ospedale, sgravi Irpef, ampia riforma della sanità, riforme nel settore del turismo, incertezze sul bon de chauffage, sospensione del processo di quotazione in borsa di CVA. Sono alcuni punti inseriti dal governo regionale nel bilancio triennale e del Def che dovrebbero essere attuati dal 2019 in poi. "Dovrebbero" perché, vista la situazione politica, è impossibile prevedere cosa accadrà tra due o tre mesi, se il prossimo anno ci sarà un nuovo governo e se questo manterrà tutto, parte o niente della programmazione definita dalla giunta Spelgatti.

Accordo con lo Stato

Gli importi derivanti dalla chiusura dell'accordo finanziario con lo Stato ancora non sono stati inseriti a bilancio per una questione di prudenza, tuttavia la Giunta Spelgatti ha già deciso come saranno utilizzati: le somme attese per il 2019 andranno alla finanza locale, alle infrastrutture sportive (principalmente agli impianti a fune), al settore agricolo, allo sviluppo industriale, alla sanità ed all'edilizia scolastica. I 110 milioni che la Valle d'Aosta incasserà nei prossimi anni serviranno invece a «finanziare la scelta» sul nuovo ospedale Parini, il cui progetto sarà oggetto di ulteriori analisi.

Sgravi Irpef e Ires

Sono previste detrazioni sui primi tre scaglioni Irpef che secondo i calcoli dell'assessorato porteranno ad un risparmio calcolato in 80/100 euro l'anno. Sono poi previste agevolazioni Ires per start-up e rifugi.

Aiuti per i meno abbienti

«Sarà fatta una razionalizzazione», ha detto l'assessore alle finanze Aggravi. L'intenzione è realizzare uno studio di tutte le misure ad oggi esitenti (l'assessore ha citato anche il reddito di cittadinanza) e valutare se e come intervenire. In questa operazione rientra anche il bon de chauffage.

Riforma sanitaria

La presidente della Regione, assessore ad interim alla sanità, ha citato un nuovo piano per la salute, ma soprattutto un ampio programma di riforma per passare «da un sistema pubblico ad un sistema a regolamentazione pubblica». Uno dei passaggi già in previsione è l'uso dei voucher oggi limitati agli asili nido. Anche se la sperimentazione non è ancora iniziata (lo sarà il prossimo anno), la giunta prevede di estendere i voucher all'assistenza degli anziani. L'effetto, ha detto Spelgatti, sarà che il settore dovrà seguire le leggi di mercato.

Turismo

Riforma dell'imposta di soggiorno, aiuti per rifugi e bivacchi, attivazione di una regia unica per il turismo, una normativa specifica per le agenzie di viaggio, regolamentazione degli affitti turistici sono alcune norme che, ha spiegato l'assessore Restano, sono quasi già pronte o lo saranno entro la prima metà del 2019.

Trasporti

In progetto c'è l'attivazione della biglietteria elettronica e di prossimità del trasporto unico locale. I fondi, ha spiegato l'assessore Restano, ci sono.

Sci di fondo

C'è anche intenzione di sperimentare i cumuli di neve per le stazioni sciistiche di fondo. Si partirà con due località di prova che dovranno essere scelte dalla giunta.

Quotazione CVA

Il processo di quotazione in borsa della società sarà sospeso per il tempo necessario a compiere una nuova analisi sui pro e i contro dell'operazione.

Agricoltura e PSR

Sarà rifinanziato il bando per i giovani agricoltori e migliorata la comunicazione tra l'assessorato e gli agricoltori. Sono previsti anche la chiusura dei riordini fondiari ed incentivi per la monticazione e le produzioni di qualità, il finanziamento di 120 giornate lavorative per i 400 operai forestali, l'assunzione fissa nella Società di servizi di 30 dipendenti attualmente a tempo determinato. Sono poi prorogate a fine 2019 le scadenze per la restituzione degli anticipi per gli allevatori che ancora non hanno ricevuto i contributi del PSR.

E.G.