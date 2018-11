Bilancio regionale, è scontro con la seconda Commissione

0 0 0 s2smodern

Bilancio e Def non sono ancora stati trasmessi. "L'eventuale esercizio provvisorio sarà responsabilità del Governo"

AOSTA. Presa di posizione unanime, oggi, da parte della Commissione Affari generali del Consiglio Valle contro il governo regionale per il mancato coinvolgimento sul bilancio, già presentato alla stampa insieme al Documento di economia e finanza regionale ma non ancora trasmesso ai commissari che devono analizzarlo prima della discussione in Consiglio.

«In questa situazione politica delicata, in cui non esiste più una maggioranza, ci sarebbe parso utile e sensato adottare, da parte della Giunta, un atteggiamento di maggiore coinvolgimento della Commissione cui spetta l'approvazione del documento più importante per l'Amministrazione regionale. Così non è stato». Lo si legge in una dichiarazione unanime dei commissari, inclusi i rappresentanti di Lega e Mouv'. «Non si tenti di imputare la responsabilità di un'eventuale mancata approvazione del bilancio ad una Commissione che ha invece chiesto di poter disporre di tutte le informazioni necessarie per svolgere correttamente il proprio ruolo», aggiungono.

La Commissione oggi ha deciso di rinviare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno per consentire una «più opportuna valutazione alla luce del bilancio».

Con un'altra dichiarazione Uv, Uvp, Alpe e Impegno Civico aggiungono di essere rimasti «attoniti dall'atteggiamento della Giunta regionale che, senza numeri ma sperando non si sa come nell'approvazione del bilancio, non ha avuto la lungimiranza di condividere prioritariamente almeno le linee generali dei documenti contabili, ma ha invece preferito mediatizzare questo fondamentale momento per l'Amministrazione regionale, cercando pretestuosamente di scaricare anche sulla seconda Commissione la responsabilità di approvare o meno un bilancio a scatola chiusa. Noi - concludono i quattro commissari - respingiamo al mittente questa provocazione, e ricordiamo che l'eventualità di portare la Regione all'esercizio provvisorio sta in capo a questo Governo, che ha approvato un bilancio senza avere i numeri e senza ricercare le necessarie convergenze.»

C.R.