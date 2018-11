Limiti su gioco d'azzardo, ok della Commissione per anticipare i termini

0 0 0 s2smodern

Parere favorevole alla proposta di legge sul limite dei 500 metri dalle scuole

AOSTA. Parere favorevole della Commissione Servizi sociali del Consiglio regionale alla proposta di legge per anticipare l'entrata in vigore di alcune limitazioni contenute nella legge regionale contro il gioco d'azzardo.

Il testo depositato da Lega Vallée d'Aoste, Movimento 5 stelle, Mouv', Impegno Civico e Alpe riguarda il limite dei 500 metri da scuole e strutture culturali e sociali per sale da gioco e per le attività che ospitano spazi per il gioco.

La legge attuale, approvata nel 2015, concede otto anni di tempo alle sale gioco e cinque anni alle attività con spazi per il gioco per adeguarsi alle disposizioni. Le modifiche licenziate oggi in Commissione (con la sola astensione dell'Union Valdôtaine) anticipano le scadenze rispettivamente al 1° giugno 2019 (anziché all'anno 2023) ed al 1° gennaio 2019 (anziché all'anno 2020).

Clara Rossi