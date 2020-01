Mutui casa, maggioranza propone convenzione con banche Pubblicato: Mercoledì, 15 Gennaio 2020 16:16

AOSTA. A causa delle tante, troppe, richieste di mutuo per prima e seconda casa ricevute, la Regione autonoma Valle d'Aosta potrebbe ricorrere ad accordi con le banche. Lo prevede un emendamento alle leggi di bilancio firmato da alcuni gruppi della ex maggioranza.

La proposta intende attivare un accordo con gli istituti bancari per erogare i mutui con un interesse abbattuto all'1,5 per cento per far fronte alle 750 domande di mutuo arrivate in Regione tra il 2018 ed il 2019 e di cui normalmente si occupa Finaosta. Servono circa 100 milioni di euro, risorse che al momento non ci sono.

Secondo i proponenti - Pierluigi Marquis (Stella Alpina), Giovanni Barocco (gruppo misto) e Jean-Claude Daudry (Alliance Valdôtaine) - l'emendamento consente di segnare in bilancio circa 2 milioni di euro nel triennio 2020/2022, assicura procedure più rapide per la concessione dei mutui e libera 22 milioni di euro dei fondi di rotazione da destinare ad altri usi.

