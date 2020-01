Marquis: mancano i voti per approvare il bilancio Pubblicato: Martedì, 21 Gennaio 2020 11:19

AOSTA. I voti per approvare il bilancio di previsione 2020/2022 in consiglio regionale non ci sono: lo ha annunciato il presidente della II Commissione, Pierluigi Marquis, aprendo questa mattina i lavori della stessa Commissione.

«Al momento non ci sono i voti necessari ad approvare il bilancio regionale - ha detto l'esponente di Stella Alpina -. Mi appello quindi al senso di responsabilità dei singoli consiglieri affinché lo strumento finanziario possa essere approvato in aula».

La Lega ha chiesto di sospendere i lavori. «È dal 17 dicembre che ci chiedono un senso di responsabilità, prima era la maggioranza e oggi è la maggioranza superstite. Abbiamo posto le nostre questioni e di valutazione agli emendamenti ma non c'è una posizione chiara della maggioranza. Le varie forze politiche devono chiarire cosa voglio fare», la dichiarazione del leghista Stefano Aggravi.

La presidente del Consiglio regionale Emily Rini parla di «situazione paradossale». «La maggioranza - dice - dovrebbe organizzarsi per arrivare almeno all'approvazione del bilancio. Come si esce dallo stallo? Dialogando e mediando anche se non ci sono dubbi che la soluzione è il ritorno immediato alle urne».

«La maggioranza è disfatta - aggiunge Roberto Cognetta (Vdalibra) - e quindi ora è un problema trovare i numeri per far passare il bilancio. Ci aspettiamo una grossa discussione e di certo non sarà lo stesso bilancio che era stato presentato».

