Coronavirus, Marquis (SA): serviranno più di 120 milioni per una misura strutturale



Il presidente della II Commissione propone nuove politiche fiscali per la fase di ripresa dell'economia AOSTA. Il prossimo intervento legislativo anticrisi che il Consiglio regionale della Valle d'Aosta dovrebbe approvare nelle prossime settimane potrebbe essere superiore ai 120 milioni di Euro di cui si è parlato finora. La questione è stata trattata più volte durante la seduta di oggi del Consiglio Valle dedicata al secondo pacchetto da 25 milioni. Ne ha parlato anche Pierluigi Marquis (SA), presidente della II Commissione che ha elaborato la proposta di legge attualmente all'esame dell'aula. «Sicuramente serviranno più di 120 milioni per dare vita ad una misura strutturale», ha affermato Marquis invocando «politiche fiscali adeguate» da affiancare alle misure di sostegno all'economia "congelata" da più di un mese a causa del coronavirus. Nuove politiche fiscali che richiedono «molte risorse. Anche 100 milioni, quando si deve agire a tappeto sul sitema economico, non sono tantissimi». «Il nostro tessuto produttivo era già fragile e molto sbilanciato sul turismo: un aspetto che in questo momento non favorisce la ripresa», ha sottolineato Marquis annunciando che «sin da subito, dalla prossima settimana, concentreremo l'attenzione su questo provvedimento». E.G.