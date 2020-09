Referendum, primi dati Valle d'Aosta: sì vicino al 70%

Hanno votato 7 elettori su 10

AOSTA. Il sì al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari vince anche in Valle d'Aosta. I dati arrivati dalla sala stampa di Palazzo regionale un'ora e mezza dopo la chiusura dei seggi indicano il sì vicino al 70 per cento e il no al 30 per cento.

Più nel dettaglio, con 13 Comuni scrutinati su 74, il voti favorevoli alla riforma sono il 68,04% e quelli contrari il 31,69%, dati simili a quelli che stanno emergendo a livello nazionale.

Le schede bianche sono il 2,5% e le nulle l'1,6%.

Nella nostra regione ha votato il 71,24% degli aventi diritto cioè 70.537 elettori su 99.010.



redazione