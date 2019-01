Corte Conti Valle d'Aosta, un avviso pubblico per le candidature a magistrato Pubblicato: Venerdì, 11 Gennaio 2019 14:35

AOSTA. Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha deciso di pubblicare un invito a presentare le candidature per magistrato della sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta. Così ha stabilito la conferenza dei capigruppo, facendo di conseguenza slittare una nomina che sarebbe dovuta arrivare durante la seduta di ieri dell'assemblea.

Macellaio aggredito a Quart, arrestato un 75enne Pubblicato: Venerdì, 11 Gennaio 2019 14:23

AOSTA. Un settantacinquenne di Quart , Camillo Lale Demoz, è stato arrestato per il tentato omicidio di Olindo Ferré, l'uomo trovato gravemente ferito lo scorso autunno nel suo capannone a Quart. Il gip ne ha ordinato l'arresto su richiesta del pm Eugenia Menichetti.

Bando affitti, restano le disposizioni introdotte dalla giunta Spelgatti Pubblicato: Venerdì, 11 Gennaio 2019 10:45

AOSTA. Il governo Fosson non cambierà le regole di accesso al bando affitti 2018 decise dalla precedente giunta a trazione leghista. Si tratta sostanzialmente della novità che impone ai cittadini stranieri di certificare di non avere case all'estero per aver diritto al sostegno economico anziché limitarsi a presentare un'autodichiarazione e della richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Co.Re.Com., scontro in Consiglio regionale sull'indipendenza politica dei candidati Pubblicato: Venerdì, 11 Gennaio 2019 09:17

AOSTA. Una discussione tra Stefano Ferrero (Mouv') e la presidente Emily Rini ha animato ieri il voto del Consiglio regionale sul rinnovo del Comitato Regionale per le Comunicazioni, il Co.Re.Com della Valle d'Aosta. Quest'anno, per la prima volta, il Consiglio regionale ha organizzato una sorta di avviso per invitare gli interessati a trasmettere la propria candidatura. L'argomento della discussione tra il consigliere di Mouv' e la presidente è stata proprio la candidatura di alcuni giornalisti che figuravano anche tra i candidati alle ultime elezioni regionali.

Cogne, gruppo di ghiacciatori soccorso nella notte Pubblicato: Venerdì, 11 Gennaio 2019 08:36

AOSTA. Un gruppo di scalatori stranieri è stato recuperato nella notte su una cascata di ghiaccio a Cogne. I ghiacciatori, cinque svizzeri e due francesi, erano rimasti bloccati sin dalla mattina di ieri sulla cascata du Couloir a causa di un problema durante la discesa. Soltanto in serata, verso le 21, i soccorritori sono stati avvertiti. È stato il gestore dell'albergo in cui avrebbero dovuto pernottare che, non vedendoli arrivare, ha deciso di inviare l'allerta.

La Salute su Aostaoggi.it: l'ictus Pubblicato: Giovedì, 10 Gennaio 2019 16:51

AOSTA. L'ictus - noto anche come colpo apoplettico, infarto cerebrale o con il termine inglese stroke - indica una perdita di funzione del cervello causata da un insuffiente apporto di sangue in un'area più o meno estesa dell'organo. Rappresenta nei paesi industrializzati la terza causa di morte e la prima causa di disabilità; in Italia si stimano circa 200.000 casi ogni anno.

Courmayeur, snowboarder muore durante una discesa Pubblicato: Giovedì, 10 Gennaio 2019 15:02

COURMAYEUR. Uno snowboarder è morto oggi mentre affrontava una discesa lungo un itinerario vietato a Courmayeur. Lo sportivo italiano è deceduto probabilmente a causa di una caduta dopo un salto da una roccia.

Regole e vita sociale dei giovani: incontro a Jovençan Pubblicato: Giovedì, 10 Gennaio 2019 14:55

JOVENCAN. L'importanza delle regole nella vita sociale dei nostri giovani è il tema di un incontro organizzato a Jovençan nell'ambito della Settimana della legalià e della prevenzione. L'iniziativa, in calendario il prossimo 15 gennaio alle ore 17.30 presso la sala del consiglio comunale, vedrà la partecipazione di specialisti della guardia di finanza, del Servizio Dipendenze (Serd) e dell'associazione Miripigio - SOS gioco d'azzardo.

80enne in Rianimazione dopo un incidente stradale a Quart Pubblicato: Giovedì, 10 Gennaio 2019 11:24

AOSTA. Una donna di 80 anni è stata ricoverata all'ospedale regionale U. Parini di Aosta a seguito di un incidente stradale. L'anziana viaggiava su una vettura guidata da un novantenne che nel primo pomeriggio di ieri ha avuto un incidente sulla strada statale 26 all'altezza della rotatoria di Villefranche, nel comune di Quart.

Furbetti Isee, Borrello: importante la collaborazione con la guardia di finanza Pubblicato: Giovedì, 10 Gennaio 2019 10:44

AOSTA. Le modalità e le tipologie di controlli compiuti dall'Amministrazione regionale sui beneficiari di contributi economici sono stati esaminati oggi in consiglio regionale. Alla base della discussione, nata da due interpellanze, c'erano i dati forniti recentemente dalla guardia di finanza di Aosta sui "furbetti" dell'Isee: 46 dichiarazioni irregolari su 46 oggetto di controlli, tra cui quella di un milionario che si era spacciato per nullatenente per ottenere il bon de chauffage.

Nomina direttore Usl, Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar Pubblicato: Giovedì, 10 Gennaio 2019 09:20

AOSTA. La III Sezione del Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar della Valle d'Aosta sull'annullamento della nomina di Igor Rubbo a direttore generale dell'Azienda Usl valdostana.

1.541 passeggeri transitati nell'aeroporto regionale C. Gex nel 2018 Pubblicato: Mercoledì, 09 Gennaio 2019 15:50

AOSTA. Ancora una volta l'aeroporto regionale C. Gex è stato oggetto di dibattito in consiglio regionale. Una interrogazione di Alberto Bertin (Rete Civica) in particolare è stata l'occasione per valutare l'effetto sul territorio dell'attività di gestione da parte di AVdA di una infrastruttura che «costa al contribuente 9.000 euro al giorno», come ha sottolineato il consigliere di opposizione.

Voti in cambio di assunzioni: chiusa inchiesta su candidato UV Pubblicato: Mercoledì, 09 Gennaio 2019 14:32

AOSTA. La procura di Aosta ha chiuso l'inchiesta per corruzione elettorale nei confronti di Domenico Avati, candidato consigliere regionale dell'Union Valdôtaine. Il 53enne dipendente del Casinò di Saint-Vincent è sospettato di aver promesso vantaggi come assunzioni o progressioni di carriera ad alcuni colleghi della casa da gioco (non identificati) in cambio del loro voto alle elezioni dello scorso maggio.

Truffa al Casinò di Saint-Vincent: puntata live su Aostaoggi.it Pubblicato: Mercoledì, 09 Gennaio 2019 12:23

Stampa Valutazione attuale: 5 / 5



AOSTA. Facoltosi giocatori appassionati dei tavoli verdi che si rivelano essere malviventi. Arrivano da Napoli al Casinò di Saint-Vincent cambiando assegni "sporchi", frutto di reati, e truffano la casa da gioco per milioni di Lire. Dietro a questo piano ben organizzato c'è un movente preciso che i Carabinieri, dopo una serie di indagini, riescono a portare alla luce.

Impegno Civico si divide: in Consiglio regionale due nuovi gruppi Pubblicato: Mercoledì, 09 Gennaio 2019 11:36

Stampa Valutazione attuale: 5 / 5 AOSTA. Il gruppo in consiglio regionale di Impegno Civico si è diviso e ha dato vita a due nuovi gruppi consiliari che si sono costituiti ufficialmente oggi. Si tratta di "Ambiente Diritti Uguaglianza - Valle d'Aosta (ADU VdA)", con la consigliera Daria Pulz, e di "Rete Civica - Alliance Citoyenne", composto da Alberto Bertin e Chiara Minelli.

Aosta, anziana si sente male in casa: soccorsa da vigili del fuoco e 118 Pubblicato: Mercoledì, 09 Gennaio 2019 11:09

Stampa Valutazione attuale: 5 / 5 AOSTA. Vigili del fuoco e ambulanza stanno intervenuti questa mattina al quartiere Cogne di Aosta per un'anziana colpita da malore. Il figlio della donna non era più riuscito a mettersi in contatto con lei e, dal momento che nemmeno rispondeva alla porta di casa, ha chiamato i soccorsi.

Commissione CVA, Mossa: "ci volete tutti zitti". Le repliche: "no dibattiti a senso unico" Pubblicato: Mercoledì, 09 Gennaio 2019 09:59

AOSTA. «Dopo due ore e mezzo di audizione, altri 45 minuti di dibattito a senso unico con un singolo consigliere non è una prassi che risponde al buon senso». Così Patrizia Morelli, di Alpe, è intervenuta questa mattina in Consiglio regionale sulle accuse del capogruppo del M5s Luciano Mossa sull'audizione svolta ieri dalla Commissione speciale su CVA.

Corecom Valle d'Aosta, in 5 anni 1.300 controversie su servizi comunicazioni Pubblicato: Mercoledì, 09 Gennaio 2019 09:14

Stampa Valutazione attuale: 5 / 5 AOSTA. Sono poco meno di 1.300 le controversie tra utenti e gestori dei servizi delle comunicazioni di cui si è occupato negli ultimi cinque anni il Corecom della Valle d'Aosta. Nell'85 per cento dei casi la disputa ha avuto una soluzione positiva grazie ad un accordo tra le parti.

Prima riunione del 2019 per il Consiglio regionale della Valle d'Aosta Pubblicato: Mercoledì, 09 Gennaio 2019 08:46

AOSTA. Oggi il Consiglio regionale della Valle d'Aosta si riunisce per la prima seduta del 2019. Sono sessanta i punti all'ordine del giorno comprese tre proposte di legge di modifica della disciplina dell'iniziativa legislativa popolare (prima firmataria Chiara Minelli di Impegno Civico), sulla "sobrietà della politica" (Impegno Civico) e sulle nomine e le designazioni regionali (primo firmatario Alberto Bertin, sempre di Impegno Civico) e un disegno di legge di manutenzione del sistema normativo regionale presentato il 9 ottobre 2018 dall'allora Giunta Spelgatti.

Commissione CVA, Mossa (M5s): costretto a rinunciare alle mie domande Pubblicato: Mercoledì, 09 Gennaio 2019 08:26

AOSTA. Durante la prima audizione organizzata dalla speciale Commissione del Consiglio regionale sulla Cva, il capogruppo del Movimento 5 stelle non ha potuto porre le domande che voleva. Lo denuncia il diretto interessato, Luciano Mossa.

Valle d'Aosta, al via la prenotazione on line di visite ed esami specialistici Pubblicato: Martedì, 08 Gennaio 2019 17:26

AOSTA. Da domani, 9 gennaio, sarà possibile prenotare on line numerosi esami e diversi tipi di visite specialistiche attraverso il Fascicolo sanitario elettronico grazie ad una nuova funzione. A comunicarlo è l'Azienda Usl della Valle d'Aosta.

Ferrovia, riaprirà la biglietteria di Pont-Saint-Martin Pubblicato: Martedì, 08 Gennaio 2019 15:14

PONT-SAINT-MARTIN. La biglietteria della stazione ferroviaria di Pont-Saint-Martin potrebbe essere riaperta prima già dell'inizio dell'estate. Sarà una riattivazione solo parziale in attesa dell'avvio, da dicembre 2019, del nuovo contratto del trasporto ferroviario con Trenitalia, ma sarà comunque un servizio in più fornito agli utenti.

Casinò Saint-Vincent, altri 60 giorni per il piano di concordato Pubblicato: Martedì, 08 Gennaio 2019 14:27

SAINT-VINCENT. I vertici della Casinò de la Vallée Spa hanno altri 60 giorni di tempo per presentare il piano di concordato in continuità aziendale. Lo hanno stabilito i giudici del tribunale di Aosta (Eugenio Gramola, presidente; Anna Bonfiglio; Marco Tornatore) accogliendo la richiesta di proroga avanzata dalla società di Saint-Vincent.