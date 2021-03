'Clienti consumavano davanti al bar', locale di Saint-Pierre chiuso 5 giorni

Il locale del centro del paese è tra quelli multati nei recenti controlli sul rispetto delle disposizioni contro il Covid

SAINT-PIERRE. Il bar Petit Cafè di Saint-Pierre è uno dei locali che le forze dell'ordine hanno multato negli ultimi giorni per inosservanza delle disposizioni contro il Covid-19.

Per il locale situato nel centro del paese è stato anche disposta la chiusura temporanea per 5 giorni.

Il gestore Michel Barrel ha postato un messaggio sui social per spiegare la situazione: "prima che lo sappiate dai giornali - si legge - il Petit Café di Saint-Pierre è stato chiuso per 5 giorni per gente che si è soffermata davanti al bar a consumare e per due persone all'interno del locale apagare le proprie consumazioni. Ci scusiamo per il disagio e mi dispiace per i clienti e per le ragazze che non potranno lavorare".

M.C.