Prenotazione vaccini, l'Usl attiva l'assistente virtuale Dora

Il sistema contatterà i valdostani per confermare le prenotazioni per le sedute vaccinali

AOSTA. A partire da oggi un'assistente virtuale dialogherà con i valdostani per prenotare le sedute vaccinali contro il Covid-19 e fornire informazioni sulla campagna di vaccinazione. "Dora", questo il nome dato al sistema, contatterà telefonicamente gli utenti interessati alla campagna e rispondere alle domande e fornire informazioni.

L'intelligenza artificiale potrà inoltre aiutare nella prenotazione della seduta e nella raccolta dei contatti per le comunicazioni tra Usl e utente. Tramite l'assistente virtuale l'utente può confermare data e sede della seduta o modificare l'appuntamento.

"L'assistente virtuale Dora viene impiegato in considerazione dell'elevato numero di utenti da prenotare", spiega l'Azienda sanitaria regionale. Il sistema "contatterà telefonicamente l'utente dalle 8.30 alle 19.30, provando fino ad un massimo di 5 volte in caso di non riuscita della telefonate". Il numero di telefono da cui arriva la chiamata dell'assistente virtuale Dora è lo 0165 270555. Il numero effettua le chiamate ma non ne riceve.

E.G.