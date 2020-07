In consiglio regionale il gioco degli astenuti

Riceviamo e pubblichiamo

Consiglio regionale, votazioni: tot favorevoli, tot contrari e tot astenuti. Ecco, proprio questi ultimi mi fanno salire la pressione alle stelle. Cosa vuol dire astenuti? Siete stati votati per dare voce alla gente, per dare forza alle loro opinioni. Chi è uscito di casa e si è recato alle urne per votarvi, di certo qualcosa ha da dire. Se siete su quelle poltrone non è grazie ai cittadini che si sono astenuti dal votare, quindi non potete nemmeno di certo rappresentare quella parte di popolazione.

Oggi, per fare un esempio, alle votazioni per diminuire indennità e diaria, 12 hanno votato a favore e 12 si sono astenuti! Astenuti da cosa? Dal fare il loro lavoro? E perchè mai? Forse nessuno aveva il coraggio di dire che elargite già tante chiacchiere, quindi almeno i soldi ve li tenete?

E così come oggi, tante altre volte fate il "gioco degli astenuti", perchè non avete il coraggio di mettere la faccia, e i vari ordini del giorno non passano.

