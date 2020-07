Disagi in Val Veny per la sospensione del servizio bus

Volevo segnalare il disagio in Val Veny per la sospensione del servizio autobus dal 7 luglio: penalizzati turisti escursionisti campeggi etc .

In comune dicono che il consiglio ha bloccato i lavori e di conseguenza hanno dovuto interrompere la linea, che funzionava il week-end. Tra l'altro cartelli con scritto autobus fuori servizio, ho fatto le foto.

Quindi si favorisce automobile per chi ha e si penalizza chi da anni viene a Courmayeur contribuendo anche economicamente togliendo nel pieno dell'inizio della stagione i servizi essenziali senza sapere quando riprenderanno.

lettera firmata